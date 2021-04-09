В пятницу Хёрдур Магнуссон перенёс операцию в Финляндии. Соответствующую фотографию футболист ЦСКА опубликовал на своей страничке в Instagram. Магнуссон написал, что хирургическое вмешательство прошло хорошо, и что в скором времени он вернётся в Москву.

Как известно, в игре чемпионата России против «Тамбова» Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия. До конца нынешнего сезона исландец точно не сыграет.

В сезоне 2020/2021 Хёрдур Магнуссон провёл за ЦСКА двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. На счету защитника один забитый мяч и один результативный пас на партнёра.