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Магнуссон перенёс операцию

09 Апреля 2021, 15:07,

В пятницу Хёрдур Магнуссон перенёс операцию в Финляндии. Соответствующую фотографию футболист ЦСКА опубликовал на своей страничке в Instagram. Магнуссон написал, что хирургическое вмешательство прошло хорошо, и что в скором времени он вернётся в Москву.

Как известно, в игре чемпионата России против «Тамбова» Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия. До конца нынешнего сезона исландец точно не сыграет.

В сезоне 2020/2021 Хёрдур Магнуссон провёл за ЦСКА двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. На счету защитника один забитый мяч и один результативный пас на партнёра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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