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Стукалов назначен главным тренером «Уфы»

09 Апреля 2021, 13:22,

Руководство «Уфы» определилось с новым главным тренером команды. Им, как и ожидалось, стал бывший наставник «Велеса» Алексей Стукалов. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

У руля команды Стукалов сменил Рашида Рахимова, которого уволили после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура чемпионата России.

В настоящий момент уфимский коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 14 баллов.

Ближайший поединок команда Стукалова проведет на своем поле против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в субботу, десятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
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