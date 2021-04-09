Стукалов назначен главным тренером «Уфы»

Руководство «Уфы» определилось с новым главным тренером команды. Им, как и ожидалось, стал бывший наставник «Велеса» Алексей Стукалов. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

У руля команды Стукалов сменил Рашида Рахимова, которого уволили после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура чемпионата России.

В настоящий момент уфимский коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 14 баллов.

Ближайший поединок команда Стукалова проведет на своем поле против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в субботу, десятого апреля.