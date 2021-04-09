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Экс-игрок «Зенита»: «Малком - худший трансфер в истории «Зенита», от такого балласта нужно избавляться»

09 Апреля 2021, 12:28,

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров подверг критике атакующего полузащитника Малкома. Он считает, что «сине-бело-голубые» сильно ошиблись, подписав бразильского игрока.

«Малкома вообще нельзя назвать игроком. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю «Зенита». От подобного балласта нужно избавляться», - передает слова Угарова издание «Спорт уик-энд».

Напомним, что «Зенит» приобрел 24-летнего футболиста у каталонской «Барселоны» летом 2019-го года. За трансфер Малкома российский клуб заплатил «сине-гранатовым» 40 миллионов евро. Контракт с бразильцем подписан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Малком, Денис Угаров
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Апреля 2021, 12:42

ай.. через 2-3 мача он придец в норму.. флегма сказал.. )))
пс.. но при этом забыл добавить а может про себя подумал - если канеш сыграец.. )))

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