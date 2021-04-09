Мусаев отреагировал на приход Ганчаренко в «Краснодар»

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал назначение белорусского специалиста Виктора Ганчаренко главным тренером «быков». Его слова приводит издание Sports.ru.

«Отличный выбор. Команды Ганчаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Виктор очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи», - сказал специалист.

Напомним, что Мусаев был уволен с поста наставника краснодарского коллектива на минувших выходных. Руководство рассталось с тренером из-за провального выступления команды в текущем сезоне. Последней каплей стало домашнее поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

После 24-х туров РПЛ «быки» занимают лишь десятое место в турнирной таблице. Следующий поединок «Краснодар» сыграет на выезде против тульского «Арсенала».