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Мусаев: «Я ошибся в трансферах Кайо, Вилены, Намли и Камболова»

09 Апреля 2021, 11:58,

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об ошибках при комплектовании команды после завершения сезона-2018/2019.

«Ошиблись в комплектовании. Взял Вилену, Намли, Кайо, Камболова. Думал, мы сможем привить новичкам наш стиль, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался», - приводит слова специалиста Sports.ru.

Напомним, что Мусаев долгое время работал в академии «Краснодара», а весной 2018-го года возглавил первую команду.

На прошлых выходных специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

В настоящий момент «быки» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 24-х туров на счету команды 34 очка. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мурад Мусаев
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