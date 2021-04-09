Мусаев: «Я ошибся в трансферах Кайо, Вилены, Намли и Камболова»

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об ошибках при комплектовании команды после завершения сезона-2018/2019.

«Ошиблись в комплектовании. Взял Вилену, Намли, Кайо, Камболова. Думал, мы сможем привить новичкам наш стиль, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался», - приводит слова специалиста Sports.ru.

Напомним, что Мусаев долгое время работал в академии «Краснодара», а весной 2018-го года возглавил первую команду.

На прошлых выходных специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

В настоящий момент «быки» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 24-х туров на счету команды 34 очка. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против тульского «Арсенала».