Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Известный российский специалист Валерий Карпин, ныне занимающий пост главного тренера «Ростова», ответил на вопрос о возможном возвращении на пост рулевого московского «Спартака».

«У меня контракт с «Ростовом». Все помыслы только о нем. Почему-то никто не верит, что я о «Спартаке» не думаю. Не знаю, почему», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Валерий Георгиевич занимал пост наставника «красно-белых» с апреля 2009-го по июнь 2012-го года, а также с ноября 2012-го по март 2014-го года. Под его руководством клуб дважды занимал второе место в Премьер-лиге.

Действующий трудовой договор Карпина с «Ростовом» рассчитан до 2024-го года.