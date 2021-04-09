Голландский топ-клуб хочет подписать полузащитника «Спартака»

Хавбек Гус Тиль, правами на которого владеет московский «Спартак», может вернуться в чемпионат Голландии. Согласно информации газеты Algemeen Dagblad, заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляет роттердамский «Фейеноорд».

Напомним, что полузащитник перебрался в «Спартак» из «АЗ Алкмаара» летом 2019-го года. За трансфер Тиля руководство московского клуба заплатило 16 миллионов евро.

В настоящий момент хавбек выступает на правах аренды за немецкий «Фрайбург». В составе этой команды полузащитник принял участие в пяти поединках, не отметившись результативными действиями.