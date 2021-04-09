Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. В четверг, восьмого апреля, голкиперу исполнилось 35 лет.

«Победа - лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА на выезде встречался с тульским «Арсеналом». «Армейцы» отпраздновали победу со счетом 2:1.

В текущем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 22 поединка, в которых пропустил 23 мяча. В составе столичного коллектива вратарь выступает с 2003-го года.