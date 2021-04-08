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08 Апреля 2021, 23:45,
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Экс-наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, к каким тренерам хотел бы отправиться на стажировку.
«Гасперини. Второй — Клопп. Но он играет по схеме 4-3-3. А Гасперини — в три центральных защитника. Не скажу, что для меня эта схема базовая», - цитирует Игнашевича «Спорт-Экспресс».
Отметим, что до марта Игнашевич возглавлял «Торпедо», контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
После тридцати пяти туров «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от лидирующих «Крыльев Советов» составляет шестнадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Юрген Клопп, Сергей Игнашевич, Джан Пьеро Гасперини