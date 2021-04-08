Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучшего защитника российской Премьер-лиги.

«Жиго! Надежный! Из наших защитников? Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный», - цитирует Игнашевича «Спорт-Экспресс».

27-летний Жиго сыграл двадцать два матча за московский «Спартак» в нынешнем сезоне, записав на свой счёт три гола и одну голевую передачу. Контракт француза с «красно-белыми» истекает 30 июня 2022 года.

21-летний Девеев в свою очередь провёл семнадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи.