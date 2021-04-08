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Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ

08 Апреля 2021, 20:49,

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучшего защитника российской Премьер-лиги.

«Жиго! Надежный! Из наших защитников? Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный», - цитирует Игнашевича «Спорт-Экспресс».

27-летний Жиго сыграл двадцать два матча за московский «Спартак» в нынешнем сезоне, записав на свой счёт три гола и одну голевую передачу. Контракт француза с «красно-белыми» истекает 30 июня 2022 года.

21-летний Девеев в свою очередь провёл семнадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сергей Игнашевич, Самуэль Жиго, Игорь Дивеев
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