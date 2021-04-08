​Штаб Ганчаренко в «Краснодаре» пополнили два тренера

«Краснодар» посредством своего официального сайта сообщил о пополнении в тренерском штабе Виктора Ганчаренко. В штаб вошли Александр Ермакович и Руслан Зубик, которые ранее работали с Ганчаренко в ЦСКА и других клубах.

Напомним, о назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера «Краснодар» объявил во вторник. Белорусский специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2023 года.

«Краснодар» занимает только десятое место в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати четырёх сыгранных туров. В ближайшем матче «быки» сразятся с тульским «Арсеналом».