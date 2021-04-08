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​Штаб Ганчаренко в «Краснодаре» пополнили два тренера

08 Апреля 2021, 17:45,

«Краснодар» посредством своего официального сайта сообщил о пополнении в тренерском штабе Виктора Ганчаренко. В штаб вошли Александр Ермакович и Руслан Зубик, которые ранее работали с Ганчаренко в ЦСКА и других клубах.

Напомним, о назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера «Краснодар» объявил во вторник. Белорусский специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2023 года.

«Краснодар» занимает только десятое место в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати четырёх сыгранных туров. В ближайшем матче «быки» сразятся с тульским «Арсеналом».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Александр Ермакович, Руслан Зубик
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