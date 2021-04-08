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​Рибалта высказался об уходе из «Зенита»

08 Апреля 2021, 17:18,

В четверг «Зенит» объявил об уходе из клуба Хавьера Рибалты, работавшего на должности спортивного директора. Контракт испанца был рассчитан до конца сезон, но он попросил клуб отпустить его раньше. Рибалта дал комментарий в день своего ухода из стана «сине-бело-голубых».

«Конечно, мне немного грустно, потому что я провёл здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», - приводятся слова Рибалты на клубном сайте «Зенита».

Говоря о своих достижениях в «Зените», Рибалта отметил не только трофеи, но и то, как к нему относились в Санкт-Петербурге.

«Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом», - сказал Хавьер.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Хавьер Рибалта
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