​Рибалта покинул «Зенит»

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08 Апреля 2021, 16:04,
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«Зенит» посредством своего официального сайта объявил об уходе Хавьера Рибалты с должности спортивного директора. Испанский специалист работал в питерском клубе с середины 2018 года.
Контракт Рибалты с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до конца нынешнего сезона, но испанец попросил клуб отпустить его раньше, о чём в клубе сообщали ранее.
Напомним, что до «Зенита» Рибалта трудился в известных европейских клубах, в частности в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».
«Зенит» поблагодарил Рибалту за сотрудничество и пожелал успехов в будущем.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Хавьер Рибалта