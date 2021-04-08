​Рибалта покинул «Зенит»

«Зенит» посредством своего официального сайта объявил об уходе Хавьера Рибалты с должности спортивного директора. Испанский специалист работал в питерском клубе с середины 2018 года.

Контракт Рибалты с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до конца нынешнего сезона, но испанец попросил клуб отпустить его раньше, о чём в клубе сообщали ранее.

Напомним, что до «Зенита» Рибалта трудился в известных европейских клубах, в частности в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» поблагодарил Рибалту за сотрудничество и пожелал успехов в будущем.