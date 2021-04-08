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«Спартак» отреагировал на интерес «Боруссии» к Ларссону

08 Апреля 2021, 13:47,

Представитель московского «Спартака» Антон Фетисов высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему Джордану Ларссону.

Фетисов в интервью изданию «Спорт-экспресс» заявил, что переговоров с немецким клубом не было. Если «красно-белые» получат интересное предложение, то будут готовы рассмотреть его.

Ранее сообщалось, что дортмундский клуб рассматривает Ларссона в качестве замены Эрлингу Холанну, который может покинуть Дортмунд в летнее трансферное окно.

Шведский форвард играет за «Спартака» с 2019-го года. Его трудовой договор рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Джордан сыграл 23 матча, забил 12 голов и сделал пять ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Боруссия Дортмунд, Джордан Ларссон
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