ЦСКА записал песню к юбилею Акинфеева

Московский ЦСКА записал песню и снял клип ко дню рождения капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева. Сегодня, восьмого апреля, вратарю исполнилось 35 лет.

На Youtube-канале «армейцев» было опубликовано поздравительное видео с песней «Капитан, капитан, улыбнитесь».

В ролике братья Алексей и Василий Березуцкие дирижировали детским хором. Также участие в видео приняли Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев и новый главный тренер команды Ивица Олич.

Акинфеев - воспитанник ЦСКА. За первую команду он играет с 2003-го года. В текущем сезоне чемпионата России вратарь сыграл 22 матча и пропустил 23 гола.

После 24-х туров РПЛ «армейцы» набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.