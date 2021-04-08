Немецкий гранд нацелился на форварда «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов немецкого топ-клуба, об этом сообщает портал Goal.

По данным источника, подписать 23-летнего шведского нападающего хочет дортмундская «Боруссия». Руководство немецкого клуба рассматривает Ларссона в качестве замены Эрлингу Холанну, которого сватают во многие европейский гранды. Интерес к норвежцу проявляют каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Джордан защищает цвета «Спартака» с 2019-го года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше РПЛ Ларссон провел 23 встречи, отметившись 12 голами и пятью ассистами.