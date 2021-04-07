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Фримпонг: «Русские футболисты с утра пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт»

07 Апреля 2021, 19:40,

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг поделился воспоминаниями о российском футболе.

«Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт», - цитирует ганца sport24.

Фримпонг выступал за «Уфу» с 2014 по 2016 год, за это время он успел сыграть двадцать восемь матчей за клуб из Башкирии и отметился двумя голевыми передачами. Эммануэль покинул «Уфу» в апреле 2016 года на правах свободного агента.

Напомним, что 29-летний Фримпонг известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», воспитанником которого он и является.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Эммануэль Фримпонг
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