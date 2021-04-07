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Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за трансфер Чорлуки

07 Апреля 2021, 18:58,

Агент Алексей Тильман рассказал, сколько «Локомотив» заплатил «Тоттенхэму» за трансфер защитника Ведрана Чорлуки.

«Очень удивился, когда Ольга Юрьевна Смородская назвала такую цифру 500 тысяч евро. «Локомотив» отдал за Чарли — 6,5 млн фунтов», - цитирует Тильмана sport24.

Напомним, что хорват перешёл в московский клуб в июле 2012 года, за это время он успел сыграть 235 матчей за «железнодорожников», забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение Чорлуки с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона, защитник уже объявил, что контракт с москвичами продлён не будет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Тоттенхэм, Ведран Чорлука
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