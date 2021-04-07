Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за трансфер Чорлуки

Агент Алексей Тильман рассказал, сколько «Локомотив» заплатил «Тоттенхэму» за трансфер защитника Ведрана Чорлуки.

«Очень удивился, когда Ольга Юрьевна Смородская назвала такую цифру 500 тысяч евро. «Локомотив» отдал за Чарли — 6,5 млн фунтов», - цитирует Тильмана sport24.

Напомним, что хорват перешёл в московский клуб в июле 2012 года, за это время он успел сыграть 235 матчей за «железнодорожников», забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение Чорлуки с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона, защитник уже объявил, что контракт с москвичами продлён не будет.