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«Милан» и «Интер» интересуются Гайчем

07 Апреля 2021, 14:19,

Сразу два итальянских клуба интересуются нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, выступающим на правах аренды за «Беневенто».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, к аргентинцу присматриваются «Милан» и «Интер», но до официальных предложений дело пока не доходило. «Беневенто» планирует продлить аренду Гайча ещё на год, но для начала клубу необходимо решить задачу сохранения прописки в Серии А.

22-летний Гайч сыграл шесть матчей за «Беневенто» в нынешнем сезоне и записал на свой счёт два гола. Отметим, что в арендном соглашении прописана сумма выкупа Гайча, которая составляет порядка одиннадцати миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Интер Милан, Беневенто, Адольфо Гайч
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