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Муравьёв: «У Ганчаренко все получится в «Краснодаре»

06 Апреля 2021, 23:00,

Бывший гендиректор «Динамо» Евгений Муравьёв прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«У Ганчаренко все получится в «Краснодаре». Галицкий сделал правильный выбор — назначил одного из лучших тренеров в России на сегодняшний день», - цитирует Муравьёва sport24.

После двадцати четырёх туров «Краснодар» занимает лишь десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а отставание от пятой строчки составляет уже восемь зачетных баллов. В воскресенье, одиннадцатого апреля, «Краснодару» предстоит сыграть в гостях против тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Евгений Муравьёв
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