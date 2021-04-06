Агент: «Бариновым интересовались клубы из Германии, Англии и Франции»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции. Естественно желание поиграть там и амбиции у Димы есть, что логично», - цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что российский полузащитник является воспитанником московского «Локомотива», в нынешнем сезоне Баринов сыграл десять матчей за «железнодорожников», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Дмитрия с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двенадцать миллионов евро.