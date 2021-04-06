Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Ближайший тур РПЛ будет посвящён Дню космонавтики

06 Апреля 2021, 19:42,

Ближайший тур российского чемпионата будет посвящён Дню космонавтики, который отмечается двенадцатого апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Каждая игра двадцать пятого тура чемпионата России будет начинаться с записи реплики Юрия Гагарина «Поехали!». Матчи будут предварять мероприятия, посвящённые подвигу советского космонавта.

Как известно, Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Это историческое событие датируется 12-м апреля 1961 года.

Матчи двадцать пятого тура российского чемпионата пройдут с десятого по двенадцатое апреля включительно. Центральным станет матч между «Локомотивом» и «Спартаком».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РПЛ
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