​Ближайший тур РПЛ будет посвящён Дню космонавтики

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06 Апреля 2021, 19:42,
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Ближайший тур российского чемпионата будет посвящён Дню космонавтики, который отмечается двенадцатого апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Каждая игра двадцать пятого тура чемпионата России будет начинаться с записи реплики Юрия Гагарина «Поехали!». Матчи будут предварять мероприятия, посвящённые подвигу советского космонавта.
Как известно, Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Это историческое событие датируется 12-м апреля 1961 года.
Матчи двадцать пятого тура российского чемпионата пройдут с десятого по двенадцатое апреля включительно. Центральным станет матч между «Локомотивом» и «Спартаком».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: РПЛ