​Вратарь «Тамбова» попал в символическую сборную 24-го тура РПЛ

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06 Апреля 2021, 19:22,
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«Матч Премьер» показал символическую сборную двадцать четвёртого тура российского чемпионата по версии OptaSports. В воротах оказался голкипер «Тамбова» Виталий Сычёв, который в игре с ЦСКА взял пенальти от Николы Влашича. Также стоит отметить попадание в сборную трёх игроков «Ахмата». Грозненцы в субботу разнесли на выезде «Краснодар» со счётом 5:0.
Полностью символическая сборная выглядит так: Сычёв («Тамбов») – Адамов («Урал»), Семёнов («Ахмат»), Ракицкий («Зенит»), Калинин («Урал») – Крыховяк («Локомотив»), Исмаэл («Ахмат»), Вендел («Зенит») – Бериша («Ахмат»), Тюкавин («Динамо»), Соболев («Спартак»).
На текущий момент лидером Премьер-лиги остаётся «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Урал, Тамбов, Александр Соболев, Ярослав Ракицкий, Гжегож Крыховяк, Андрей Семёнов, Вендел, Бернард Бериша, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Виталий Сычёв, Исмаэл