​«Спартак», «Локомотив» и ЦСКА – у кого больше шансов попасть в Лигу чемпионов

Очередной тур российской Премьер-лиги преподнёс фанатам и журналистам новую пищу для размышлений. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в верхней части турнирной таблицы и пытается выделить главную интригу.

Честно признаться, я достаточно скептически отношусь к российскому футболу, поэтому такой яркий старт второй части сезона РПЛ стал для меня откровением. Игра «Спартака» засияла новыми красками, «Локомотив» начал побеждать, а не вымучивать победы… А каков «Рубин»! В общем, следить за чемпионатом России стало действительно интересно. Взять хотя бы турнирную таблицу, где третий «Локомотив» и седьмой «Сочи» разделяют всего лишь три очка.

Я, конечно, не Михаил Боярский, чтобы быть уверенным на сто процентов, но я по-прежнему считаю, что чемпионом России третий год подряд станет «Зенит». Питерцы опережают «Спартак» на четыре очка и имеют законное право сделать одну осечку. Если «Спартак» где-то сыграет вничью, то «Зенит» будет иметь право уже на две осечки, ведь «сине-бело-голубые» превосходят «красно-белых» по результатам личных встреч. Команде Сергея Семака осталось сыграть против «Сочи», «Краснодара», «Ротора» «Локомотива», «Уфы» и «Тамбова». Учитывая вероятный допуск двух потерь очков (всё же вряд ли «Спартак» выиграет все матчи), представить потерю питерцами первого места сложновато, согласитесь.

Главная интрига, на мой взгляд, заключается в борьбе за второе место. Россия потеряла третью команду в Лиге чемпионов из-за падения в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому теперь путёвок только две. Чемпион отправится сразу в групповой этап, а вице-чемпион получит право стартовать в квалификации. Именно за этот билет в РПЛ намечается жаркая борьба.

М ЕК Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ группа Зенит 24 15 6 3 55:21 51 2 ЛЧ квалиф Спартак 24 14 5 5 49:28 47 3 ЛК* Локомотив 24 13 4 7 32:26 43 4 ЛК* ЦСКА 24 13 4 7 42:25 43 5 - Динамо 24 13 3 8 36:26 42 6 - Рубин 24 12 4 8 33:29 40 7 - Сочи 24 11 7 6 38:26 40

* - по умолчанию в Лигу Европы выходит только обладатель Кубка России. Если трофей достанется команде, которая получит билет в Лигу чемпионов, то билет в Лигу Европы перейдёт к 3 месту РПЛ, а 4 и 5 места получат билеты в Лигу конференций.

В феврале мне казалось, что больше шансов занять второе место имеет ЦСКА. Только старт второй части сезона у «армейцев» явно не задался, и Виктор Ганчаренко был уволен с должности главного тренера. Оценить шансы Ивицы Олича стать успешным тренером в ЦСКА пока сложно. Если говорить об этом сезоне, то у молодого хорвата попросту нет времени, чтобы что-то кардинально изменить. На фоне неожиданно ярких весенних «Спартака» и «Локомотива» «армейцы» выглядят откровенно тускло. Даже в игре с многострадальным «Тамбовом» ЦСКА смотрелся не лучшим образом. Судя по всему, за второе место сразятся команды Доменико Тедеско и Марко Николича.

В борьбе «Спартака» и «Локомотива» многое может решить их очный матч, который пройдёт уже на ближайших выходных на «РЖД Арене». Команда Марко Николича отстаёт на четыре балла и имеет более сложный календарь, поэтому «железнодорожникам» жизненно важно обыграть конкурента одиннадцатого числа. Если же победу отпразднует «Спартак», то шансы команды Доменико Тедеско на сохранение второго места существенно возрастут.

После ближайшего дерби «Спартаку» предстоит сыграть в чемпионате против «Уфы», ЦСКА, тульского «Арсенала», «Химок» и «Ахмата». «Локомотив», в свою очередь, сразится с «Ростовом», «Тамбовом», «Зенитом», «Динамо» и «Уралом». Укажем и оставшихся соперников ЦСКА – «Ротор», «Сочи», «Спартак», «Уфа», «Краснодар» и «Динамо».

Текущая турнирная ситуация и календарь на текущий момент говорят в пользу «Спартака», но давайте дождёмся битвы «красно-белых» с «Локомотивом». Победа даст команде Доменико Тедеско зелёный свет на дороге по направлению к Лиге чемпионов. Поражение же оставит шансы «Локомотиву» и ЦСКА, а может ещё и «Динамо».

Алексей Антоненко