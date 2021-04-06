Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона

06 Апреля 2021, 18:26,

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал своего одноклубника Хёрдура Магнуссона. Исландец порвал ахиллово сухожилие и будет вынужден перенести операцию. Магнуссон точно не сыграет в этом сезоне и наверняка пропустит старт следующего.

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжёлые травмы и понимаю, что это такое. Терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждём!» - написал Акинфеев на своей страничке в Instagram.

В нынешнем сезоне Хёрдур Магнуссон провёл за ЦСКА двадцать восемь матчей во всех турнирах. В них защитник смог забить один гол и отдать один результативный пас на партнёра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола