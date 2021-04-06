​Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал своего одноклубника Хёрдура Магнуссона. Исландец порвал ахиллово сухожилие и будет вынужден перенести операцию. Магнуссон точно не сыграет в этом сезоне и наверняка пропустит старт следующего.

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжёлые травмы и понимаю, что это такое. Терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждём!» - написал Акинфеев на своей страничке в Instagram.

В нынешнем сезоне Хёрдур Магнуссон провёл за ЦСКА двадцать восемь матчей во всех турнирах. В них защитник смог забить один гол и отдать один результативный пас на партнёра.