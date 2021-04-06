Шипицин: «Ганчаренко – толковый тренер, он может спасти в этом сезоне еврокубки для «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением насчёт назначения Виктора Ганчаренко главным тренером «быков».

- Как оцениваете приход Ганчаренко?

- Положительно. Он толковый и сильный тренер, который не просто так столько лет работал в ЦСКА. Думаю, Ганчаренко должен решить те задачи, которые поставит перед ним руководство. Сейчас задача одна – попасть по итогам сезона в еврокубки. На её реализацию будут брошены все силы, и Ганчаренко может с ней справиться. Десятое место – это очень обидно, «Краснодар» реально должен быть намного выше.

- Есть мнение, что ЦСКА при Ганчаренко не прогрессировал и топтался на месте.

- В 2018 году «армейцы» заняли с ним второе место в чемпионате. Для «Краснодара» это был бы высокий результат, которого раньше в истории клуба ещё не было. Не думаю, что с Ганчаренко «Краснодар» будет топтаться на месте. Я доволен, что руководство клуба хотя бы что-то сделало для выхода из сложившейся непростой ситуации. Идти на десятом месте – это для «Краснодара» полный провал.

- Какие были впечатления от матча с «Ахматом»?

- Я присутствовал на стадионе, и после четвёртого пропущенного мяча сын моего товарища отвернулся и заплакал. После этого хотелось больших перемен. Тот разгром стал предельной точкой. Такое ощущение, что футболисты «Краснодара» играли без рвения и желания, просто бездарно. Имели максимум один момент за весь матч. Но мы ведь знаем другой «Краснодар», атакующей, который если и пропускает много, то забивает ещё больше.

- С Ганчаренко какой-то всплеск должен быть по-любому?

- Когда приходит новый тренер, футболистам неизвестно, кто из них теперь играть будет, а кто не будет. Но на замене сидеть никто не хочет. Думаю, уже на первых тренировках они будут стремиться показать себя перед новым тренером с лучшей стороны, конкуренция возрастёт в разы. А раньше они, наверное, думали: «Да что мне пыхтеть, я и так знаю, что играть буду».