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​Рыжиков начал стажироваться у Слуцкого

06 Апреля 2021, 15:19,

Сергей Рыжиков начал стажироваться в штабе Леонида Слуцкого в «Рубине». Об этом проинформировала пресс-служба казанского клуба.

Как известно, Рыжиков возглавит команду клуба «Красава», который создаёт экс-футболист, а теперь известный видеоблогер Евгений Савин.

Стоит сказать, что в своё время Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» на протяжении десяти лет – с 2008 до 2018 года. В марте он покинул проблемный «Тамбов» и решил начать карьеру тренера.

Клуб «Красава» должен заявиться в первенство ПФЛ на следующий сезон, о чём сообщалось ранее.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Сергей Рыжиков
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