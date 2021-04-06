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​«Просто недоумеваю»: Уткин отреагировал на назначение Ганчаренко в «Краснодаре»

06 Апреля 2021, 14:33,

Во вторник Виктор Ганчаренко стал тренером «Краснодара». Белорусский специалист возвращается к работе всего через две недели после увольнения из ЦСКА. Известный журналист Василий Уткин через свой канал в Telegram высказался по поводу решения тренера взяться за новый проект.

Уткин не понимает Ганчаренко, который через такой короткий срок взялся «разруливать другой тупик».

«В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя чёрт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан всё понимать. Просто недоумеваю», - написал Уткин.

Трудовое соглашение Виктора Ганчаренко с «Краснодаром» рассчитано до конца июня 2023 года. Команда находится в сложной ситуации и на текущий момент располагается лишь на десятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт одиннадцатого апреля против тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Василий Уткин
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