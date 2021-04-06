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Докампо и Мюллер покинули тренерский штаб «Уфы»

06 Апреля 2021, 13:23,

Тренеры Райнер Мюллер и Эдуардо Докампо покинули «Уфу». Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Уфа» поблагодарила специалистов за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере. Несколько дней назад с поста главного тренера команды был уволен Рашид Рахимов. Специалист покинул клуб после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Премьер-лиги.

В настоящий момент «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 14 набранных очков.

Следующий поединок клуб проведет на выезде против грозненского «Ахмата».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Эдуардо Докампо, Райнер Мюллер
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