Докампо и Мюллер покинули тренерский штаб «Уфы»

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06 Апреля 2021, 13:23,
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Тренеры Райнер Мюллер и Эдуардо Докампо покинули «Уфу». Об этом информирует пресс-служба клуба.
«Уфа» поблагодарила специалистов за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере. Несколько дней назад с поста главного тренера команды был уволен Рашид Рахимов. Специалист покинул клуб после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Премьер-лиги.
В настоящий момент «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 14 набранных очков.
Следующий поединок клуб проведет на выезде против грозненского «Ахмата».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа, Эдуардо Докампо, Райнер Мюллер