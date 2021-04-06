Докампо и Мюллер покинули тренерский штаб «Уфы»

Тренеры Райнер Мюллер и Эдуардо Докампо покинули «Уфу». Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Уфа» поблагодарила специалистов за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере. Несколько дней назад с поста главного тренера команды был уволен Рашид Рахимов. Специалист покинул клуб после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Премьер-лиги.

В настоящий момент «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 14 набранных очков.

Следующий поединок клуб проведет на выезде против грозненского «Ахмата».