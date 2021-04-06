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Кухарчук: «У Бердыева очень крутая техника»

06 Апреля 2021, 00:26,

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук рассказа о футбольных навыках тренера Курбана Бердыева, с которым он поработал в «Рубине».

«Он спокойненько финтил, у него очень крутая техника. Помню, как он на замахах убирал – и меня тоже», - цитирует Кухарчука пресс-служба российской Премьер-лиги.

30-летний российский полузащитник сыграл девятнадцать матчей за «Химки» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Кухарчука, проводящего один из лучших сезонов в своей карьере, с «Химками» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемьсот тысяч евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Химки, Курбан Бердыев, Илья Кухарчук
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