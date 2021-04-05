​Три причины, почему Тедеско нельзя оставаться в «Спартаке»

«Спартак» набрал солидный ход и надеется навязать «Зениту» борьбу за титул чемпиона России. На фоне улучшения игры команды московский клуб надеется уговорить Доменико Тедеско остаться на тренерском мостике. Антон Фетисов накануне сообщил, что после дерби против «Динамо» с Тедеско проводился приватный разговор на этот счёт, но тренер сказал, что своё решение он не меняет. Вероятно, попытки склонить немецкого специалиста к новому контракту ещё будут предприниматься. Однако главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко считает, что Тедеско нельзя оставаться в московском клубе. Аргументы – ниже.

Уходя - уходи

«Спартак», как и самого Тедеско, не должно сильно волновать мнение общественности, но всё же продолжение сотрудничества оставит за собой серьёзный шлейф. Слова Тедеско перестанут восприниматься всерьёз, начнутся – а если быть точнее, то продолжатся – разговоры о том, что всё это был хитрый план немецкого тренера. Якобы декабрьским заявлением об уходе Тедеско поставил себя в выгодное положение, когда в случае неудачных результатов он не будет испытывать сильного давления, а в случае успехов, он сможет выбить для себя лучший контракт на фоне уговоров остаться.

Для такого эмоционального человека, как Тедеско, продолжение работы в условиях потенциального негативного фона может оказаться проблемным. Так что немецкому тренеру вряд ли стоит менять своё решение. Уходя – уходи.

Семейные ценности

Вторая причина – семья, которая у нормального человека в списке приоритетов всегда находится выше работы. Как же меня поражают люди, которые не хотят принимать аргументов Тедеско о сложностях в провождении времени с семьёй в условиях пандемии. Особенно меня поражают те, кто приводит примеры других людей. Мол, «посмотрите, вон Промес перевозит семью в Москву, а Тедеско жалуется на проблемы…». Таким людям хочется задать вопрос: «А откуда вы знаете семейную ситуацию?». Все такие истории сугубо индивидуальны. В интересах маленького ребёнка семья Тедеско вполне могла принять решение не переезжать в Россию. Кто-то хочет ехать в другую страну, кто-то предпочитает жить на родине. Кто же знал, что пандемия сделает перемещения между странами такими трудными…

Раз уж Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт со «Спартаком» ради семьи, то он должен оставаться верным себе и своим ценностям.

Уйти вовремя

Наконец, ещё один аргумент заключается в нынешней форме «Спартака». Да, у москвичей остаются проблемы в обороне, но в целом смотреть на такой «Спартак» действительно приятно. Команда бежит, команда атакует, команда стремится забивать ещё и ещё. Отвоевать чемпионский титул у «Зенита» будет сложно, но даже второе место с билетом в квалификацию Лиги чемпионов будет для «красно-белых» успехом. Если Тедеско уходить, то лучше сделать это на пике. Уходи красиво.

Алексей Антоненко