​«Спартак»: «Соболев сейчас – один из лучших нападающих в Европе»

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05 Апреля 2021, 16:22,
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«Спартак» назвал Александра Соболева одним из лучших нападающих в Европе с тегом «прямо сейчас». В качестве аргумента московский клуб привёл статистику форвардов по среднему количеству времени, необходимого игроку для забитого гола. Речь идёт о матчах в 2021 календарном году.
Так, Соболеву для одного гола нужна в среднем 61 минута. Такой же показатель имеет Роберт Левандовски из «Баварии». А вот звезда «Барселоны» Лионель Месси в этом плане чуть хуже. Для гола аргентинцу в среднем нужно 62 минуты.
Другой форвард «Спартака» Джордан Ларссон располагается на четвёртой позиции, а пятёрку замыкает Карим Бензема.
Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 5, 2021
Машина pic.twitter.com/X2TtCvddjc
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Александр Соболев
И здесь карлито обошли на повороте))
Ну а если серьезно, то не надо делать таких заявлений! Очень рано!
ай у нас во дворе ванька-косой по кличке гарринча играл.. бегал с костылем.. дык он кажные пяц минут голы в вороты клал.. )))