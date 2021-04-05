​«Спартак»: «Соболев сейчас – один из лучших нападающих в Европе»

«Спартак» назвал Александра Соболева одним из лучших нападающих в Европе с тегом «прямо сейчас». В качестве аргумента московский клуб привёл статистику форвардов по среднему количеству времени, необходимого игроку для забитого гола. Речь идёт о матчах в 2021 календарном году.

Так, Соболеву для одного гола нужна в среднем 61 минута. Такой же показатель имеет Роберт Левандовски из «Баварии». А вот звезда «Барселоны» Лионель Месси в этом плане чуть хуже. Для гола аргентинцу в среднем нужно 62 минуты.

Другой форвард «Спартака» Джордан Ларссон располагается на четвёртой позиции, а пятёрку замыкает Карим Бензема.