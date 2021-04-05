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​«Спартак»: «Соболев сейчас – один из лучших нападающих в Европе»

05 Апреля 2021, 16:22,

«Спартак» назвал Александра Соболева одним из лучших нападающих в Европе с тегом «прямо сейчас». В качестве аргумента московский клуб привёл статистику форвардов по среднему количеству времени, необходимого игроку для забитого гола. Речь идёт о матчах в 2021 календарном году.

Так, Соболеву для одного гола нужна в среднем 61 минута. Такой же показатель имеет Роберт Левандовски из «Баварии». А вот звезда «Барселоны» Лионель Месси в этом плане чуть хуже. Для гола аргентинцу в среднем нужно 62 минуты.

Другой форвард «Спартака» Джордан Ларссон располагается на четвёртой позиции, а пятёрку замыкает Карим Бензема.  

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Александр Соболев
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Комментарии (2)
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0
Spirit
05 Апреля 2021, 17:19

И здесь карлито обошли на повороте))
Ну а если серьезно, то не надо делать таких заявлений! Очень рано!

1
ингерман
05 Апреля 2021, 16:57

ай у нас во дворе ванька-косой по кличке гарринча играл.. бегал с костылем.. дык он кажные пяц минут голы в вороты клал.. )))

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