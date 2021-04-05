Талалаев: «Семёнов играет лучше Джикии и других защитников РПЛ»

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об игре защитника команды Андрея Семёнова.

«Сейчас Андрей лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. Он играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», - передает слова специалиста журналист Иван Карпов в «Телеграме».

Семёнов защищает цвета грозненского коллектива с 2014-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний футболист провел 14 поединков, отметившись двумя голевыми передачами.

По итогам 24-х туров Премьер-лиги «Ахмат» набрал 32 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице.