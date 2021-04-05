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Талалаев: «Семёнов играет лучше Джикии и других защитников РПЛ»

05 Апреля 2021, 11:34,

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об игре защитника команды Андрея Семёнова.

«Сейчас Андрей лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. Он играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», - передает слова специалиста журналист Иван Карпов в «Телеграме».

Семёнов защищает цвета грозненского коллектива с 2014-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний футболист провел 14 поединков, отметившись двумя голевыми передачами.

По итогам 24-х туров Премьер-лиги «Ахмат» набрал 32 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Георгий Джикия, Андрей Талалаев, Андрей Семёнов
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