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Семак ответил на вопрос об уходе Азмуна и Дриусси из «Зенита»

05 Апреля 2021, 10:18,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.

«Они готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, говорить рано. Удерживать игрока против его воли не имеет смысла. Это вредит и команде, и футболисту», - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Азмуна проявляет «Севилья», а Дриусси находится в шорт-листе «Ривер Плейта».

В нынешнем сезоне чемпионата России Сердар провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Дриусси забил один гол и отдал один ассист в 11 сыгранных встречах.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси
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