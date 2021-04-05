Семак ответил на вопрос об уходе Азмуна и Дриусси из «Зенита»

|
05 Апреля 2021, 10:18,
|
|
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.
«Они готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, говорить рано. Удерживать игрока против его воли не имеет смысла. Это вредит и команде, и футболисту», - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».
Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Азмуна проявляет «Севилья», а Дриусси находится в шорт-листе «Ривер Плейта».
В нынешнем сезоне чемпионата России Сердар провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Дриусси забил один гол и отдал один ассист в 11 сыгранных встречах.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сергей Семак, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси