Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» пытался переубедить Тедеско

04 Апреля 2021, 16:22,

После победного дерби с «Динамо» в марте в ходе приватного разговора представители «Спартака» пытались переубедить Доменико Тедеско, чтобы он остался в клубе. Немецкий тренер ответил, что своего решения он не меняет. Об этом Рейтингу Букмекеров рассказал Антон Фетисов, возглавляющий департамент «красно-белых» по коммуникациям.

Напомним, в декабре Доменико Тедеско объявил о том, что он не будет продлевать трудовое соглашение и оставит команду в конце сезона. Решение тренера связано с пандемией коронавируса, из-за которой ему сложно регулярно видеться со своей семьёй.

На текущий момент «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Антон Фетисов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
04 Апреля 2021, 17:40

Сказали клубу "нет"! Зачем позориться? Зачем своих "легенд" возвращать? Почему просто нельзя смотреть в будущее с оптимизмом и работать над этим? Или боязнь настоящего настолько велика, что не хочется чего-то менять?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола