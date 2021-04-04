​«Спартак» пытался переубедить Тедеско

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04 Апреля 2021, 16:22,
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После победного дерби с «Динамо» в марте в ходе приватного разговора представители «Спартака» пытались переубедить Доменико Тедеско, чтобы он остался в клубе. Немецкий тренер ответил, что своего решения он не меняет. Об этом Рейтингу Букмекеров рассказал Антон Фетисов, возглавляющий департамент «красно-белых» по коммуникациям.
Напомним, в декабре Доменико Тедеско объявил о том, что он не будет продлевать трудовое соглашение и оставит команду в конце сезона. Решение тренера связано с пандемией коронавируса, из-за которой ему сложно регулярно видеться со своей семьёй.
На текущий момент «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Антон Фетисов
Сказали клубу "нет"! Зачем позориться? Зачем своих "легенд" возвращать? Почему просто нельзя смотреть в будущее с оптимизмом и работать над этим? Или боязнь настоящего настолько велика, что не хочется чего-то менять?