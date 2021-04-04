​«Спартак» пытался переубедить Тедеско

После победного дерби с «Динамо» в марте в ходе приватного разговора представители «Спартака» пытались переубедить Доменико Тедеско, чтобы он остался в клубе. Немецкий тренер ответил, что своего решения он не меняет. Об этом Рейтингу Букмекеров рассказал Антон Фетисов, возглавляющий департамент «красно-белых» по коммуникациям.

Напомним, в декабре Доменико Тедеско объявил о том, что он не будет продлевать трудовое соглашение и оставит команду в конце сезона. Решение тренера связано с пандемией коронавируса, из-за которой ему сложно регулярно видеться со своей семьёй.

На текущий момент «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.