​«Краснодар» может возглавить 33-летний тренер

В случае неудачи в переговорах с Виктором Ганчаренко «Краснодар» может обратиться к кандидатуре Алексея Шпилевского, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шпилевский является очень молодым специалистом – два месяца назад он отпраздновал тридцать третий день рождения. В настоящее время белорус работает с казахстанским «Кайратом».

Алексей Шпилевский имеет в своём багаже знания, полученные за рубежом. Он работал в Германии с молодёжными командами «Штуттгарта» и «РБ Лейпцига».

После двадцати четырёх туров российского чемпионата «Краснодар» располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Субботнее поражение от «Ахмата» со счётом 0:5 повлекло за собой отставку Мурада Мусаева с должности главного тренера.