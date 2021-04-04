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​«Краснодар» может возглавить 33-летний тренер

04 Апреля 2021, 14:56,

В случае неудачи в переговорах с Виктором Ганчаренко «Краснодар» может обратиться к кандидатуре Алексея Шпилевского, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шпилевский является очень молодым специалистом – два месяца назад он отпраздновал тридцать третий день рождения. В настоящее время белорус работает с казахстанским «Кайратом».

Алексей Шпилевский имеет в своём багаже знания, полученные за рубежом. Он работал в Германии с молодёжными командами «Штуттгарта» и «РБ Лейпцига».

После двадцати четырёх туров российского чемпионата «Краснодар» располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Субботнее поражение от «Ахмата» со счётом 0:5 повлекло за собой отставку Мурада Мусаева с должности главного тренера.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Алексей Шпилевский
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Комментарии (1)
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Super fanat
04 Апреля 2021, 15:36

Серьёзно? Беру свои слова обратно, данные мной в предыдущей статье. Если Галицкий будет приглашать таких тренеров, то его клуб неизбежно ждёт смерть. Я думал, он прозорливый руководитель. Хотя, не стоит исключать, что это утка и желтуха, не может же Галицкий быть так глуп.

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