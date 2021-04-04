​Бывший игрок «Уфы» поставил смайлики с клоуном под новостью об отставке Рахимова

Неоднозначный комментарий экс-игрока «Уфы» Кэтэлина Карпа спровоцировал обсуждение в Instagram. Под новостью об отставке Рашида Рахимова с должности главного тренера уфимского клуба футболист поставил два смайлика с аплодисментами и два смайлика с клоуном.

Отметим, что в феврале Кэтэлин Карп перебрался из «Уфы» в «Тамбов» в качестве свободного агента. Ранее молдавский футболист выступал за уфимский клуб на протяжении четырёх лет.

«Уфа» на текущий момент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Рашид Рахимов работал с командой с октября прошлого года.