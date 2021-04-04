​Бывший игрок «Уфы» поставил смайлики с клоуном под новостью об отставке Рахимова

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04 Апреля 2021, 00:20,
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Неоднозначный комментарий экс-игрока «Уфы» Кэтэлина Карпа спровоцировал обсуждение в Instagram. Под новостью об отставке Рашида Рахимова с должности главного тренера уфимского клуба футболист поставил два смайлика с аплодисментами и два смайлика с клоуном.
Отметим, что в феврале Кэтэлин Карп перебрался из «Уфы» в «Тамбов» в качестве свободного агента. Ранее молдавский футболист выступал за уфимский клуб на протяжении четырёх лет.
«Уфа» на текущий момент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Рашид Рахимов работал с командой с октября прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа, Тамбов, Рашид Рахимов, Кэтэлин Карп