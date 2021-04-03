​Газизов прокомментировал уход Рахимова

«Уфа» осталась без главного тренера – после поражения от «Динамо» со счётом 0:4 в отставку ушёл Рашид Рахимов. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Шамиль Газизов, чьи слова приводит Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Газизов отметил, что принятие отставки Рахимова было для него сложным решением. Что касается нового тренера, то пока что гендиректор клуба не смог сказать ничего конкретного.

«К следующему матчу на 100% нового главного в клубе не будет. Поспешное решение будет неправильным, команду будет выводить на игру кто-то из помощников», - сказал Газизов.

На следующей неделе «Уфа» дважды сразится с «Ахматом» - в Кубке на выезде и чемпионате дома.