Рахимов: «Надо признать, что сегодня мы были слабее «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (0:4).

- Я уже говорил, что «Динамо» выглядело во всех фазах игры лучше нас, поэтому это закономерная победа. Надо признать, что сегодня мы были слабее.

- Не сыграло ли злую штуку то, что большинство футболистов «Динамо» отправлялись в национальные сборные? Многие перед этим матчем говорили, что футболисты выйдут в не оптимальных кондициях и будут не столь свежи, как футболисты «Уфы», которые планомерно готовились к этому матчу.

- Это палка о двух концах, потому что достаточно много молодых футболистов, это быстрое восстановление и игровая практика на хорошем уровне против хороших команд. Я бы не стал так говорить, плюс большинство из них не играли в матчах по 90 минут, за исключением Моро, который сыграл почти все матчи. Поэтому мы не думали об этом, я не думал, что это сыграет большую роль.

- Какой был план на игру? Как команде-аутсайдеру можно играть против активных прессингующих соперников? На что надо рассчитывать?

- У нас был план, мы говорили о том, как надо выстроить оборону. Говорили о том, что начальную фазу атаки от вратаря мы должны высоко контролировать. Если нас будут проходить, то обязательно опускаться чуть ниже и контролировать развороты игры «Динамо», потому что они часто поворачивают игру с одного фланга на другой, используют инсайды и фланги с другой стороны. Вот здесь у динамовцев очень многое получалось, мы часто не контролировали эти моменты. Ближе к воротам было много игры в стенку и на третьего, в каждом матче. Чтобы вязкая игра была, нужно было контролировать. И если через тебя играют, то нужно было отскакивать, а мы, к сожалению, очень много таких стенок пропускали. Отсюда нас проходили, отсюда пришел и второй гол. Поэтому я думаю, что вот этот план не сработал. В переходных фазах мы медленнее реагировали, они быстро реагировали на потери и накрывали нас. Мы же перехватывали мяч и были паузы секунды две. Этого хватало «Динамо», чтобы нас накрыть. Отсюда увеличился наш технический брак, и мы быстро теряли мячи. Выходов из обороны в атаку у нас было минимум.

- Если вы готовы на радикальные меры, есть ли кто-то из футболистов, кто разочаровал вас? Хотя команда по именам опытная, и есть сильные игроки.

- Нужно сказать, что пришли игроки ближе к началу чемпионата, потому что проводились сборы в 16-17 человек, и все остальные пришли ближе к началу чемпионата. Это естественный процесс интеграции в состав. Мы понимаем, что звезды не придут, и будет не так просто взять суперфутболистов. Для этого нужно время, отсюда такие перепады, потому что не всё понятно, не все еще понимают. В любом случае нужно встряхнуть команду. Скажу руководству, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнет команду. Придаст импульс команде, чтобы они как-то по-другому провели завершающие матчи. Потому что все равно ждать нечего, мы заявлять никого не можем, брать никого не можем. Вот это нам нужно сделать, посмотрим, как это будет, но я для себя уже решение принял.