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​«Уфа» объявила об уходе Рахимова

03 Апреля 2021, 22:44,

«Уфа» официально объявила об уходе Рашида Рахимова с должности главного тренера команды. Руководители клуба приняли отставку пятидесятишестилетнего специалиста после крупного поражения в игре российского чемпионата против «Динамо» (0:4).

Рашид Рахимов работал с «Уфой» на протяжении шести месяцев. В настоящий момент «горожане» располагаются в зоне прямого вылета из Премьер-лиги.

На следующей неделе «Уфе» предстоит провести два матча против «Ахмата». Сначала команды пересекутся в четвертьфинале Кубка России в Грозном, а затем – в двадцать пятом туре Премьер-лиги в Уфе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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Комментарии (1)
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0
ингерман
03 Апреля 2021, 22:49

ай давай пинжака.. веселуха будец.. )))

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