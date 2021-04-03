​«Уфа» объявила об уходе Рахимова

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03 Апреля 2021, 22:44,
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«Уфа» официально объявила об уходе Рашида Рахимова с должности главного тренера команды. Руководители клуба приняли отставку пятидесятишестилетнего специалиста после крупного поражения в игре российского чемпионата против «Динамо» (0:4).
Рашид Рахимов работал с «Уфой» на протяжении шести месяцев. В настоящий момент «горожане» располагаются в зоне прямого вылета из Премьер-лиги.
На следующей неделе «Уфе» предстоит провести два матча против «Ахмата». Сначала команды пересекутся в четвертьфинале Кубка России в Грозном, а затем – в двадцать пятом туре Премьер-лиги в Уфе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа, Рашид Рахимов
ай давай пинжака.. веселуха будец.. )))