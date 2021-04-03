​«Уфа» объявила об уходе Рахимова

«Уфа» официально объявила об уходе Рашида Рахимова с должности главного тренера команды. Руководители клуба приняли отставку пятидесятишестилетнего специалиста после крупного поражения в игре российского чемпионата против «Динамо» (0:4).

Рашид Рахимов работал с «Уфой» на протяжении шести месяцев. В настоящий момент «горожане» располагаются в зоне прямого вылета из Премьер-лиги.

На следующей неделе «Уфе» предстоит провести два матча против «Ахмата». Сначала команды пересекутся в четвертьфинале Кубка России в Грозном, а затем – в двадцать пятом туре Премьер-лиги в Уфе.