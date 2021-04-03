Шварц: «Очень много говорится о Захаряне, но я бы выделил каждого игрока»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (4:0).

- Вы сегодня разбавили команду футболистами, которые не так часто выходят в стартовом составе. Роман Нойштедтер появился в центре полузащиты, где мы его давно не видели, вместо Моро и Фомина. Знаете, что для него этот гол стал первым в составе «Динамо»?

- Честно говоря, не знал, что сегодня был первый мяч, который Роман Нойштедтер забил, играя в майке московского «Динамо». Я абсолютно доволен тем качеством игры, которое он сегодня показал. Роман - достаточно вариативный футболист, который может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в позиции центрального.

- Замена молодых игроков при счете 3:0 в начале второго тайма означает ли то, что вы думали о матче в Самаре? Чтобы их поберечь немножко?

- Независимо от того, что ребята будут играть в четверг, это мы тоже держали в голове. Для нас было важно распределить нагрузку и контролировать ее. Соответственно было принято решение заменить молодых ребят в начале второго тайма для того, чтобы они смогли отдохнуть немного и были готовы к игре в четверг.

- Захарян не расстроился, что его гол переписали на Тюкавина?

- Я не думаю, что он расстроился на самом деле. Сегодня Захарян хорошо себя проявил на позиции «восьмерки». Последнюю неделю очень много говорится об этом юном игроке. Но я бы сегодня также отметил не только его игру, но и каждого конкретного футболиста, который был на поле. Мы сегодня проявили себя именно как единый коллектив, единый кулак, поэтому я считаю, что та игра, которая сегодня была, это достижение всей команды.

- Сегодня один из голов «Динамо» забил Николай Комличенко. Насколько он готов к борьбе за место в стартовом составе с теми же Тюкавиным и Грулёвым на позиции форварда?

- Я готов сказать, что Николай готов к конкурентной борьбе не только с Грулёвым, Тюкавиным и Слаем. В то же время каждый их них вносит свой вклад в успехи команды.

- «Крылья Советов» представляют ФНЛ. Есть ли какие-то шапкозакидательские настроения у «Динамо» перед выездом в Самару, или вы всерьез рассматриваете этого соперника?

- Никаких шапкозакидательских настроений, конечно, нет. Мы подходим к этому матчу абсолютно серьезно и с полным фокусом внимания. Соответственно это важная игра, которая предстоит нам в четверг.