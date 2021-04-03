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​Отставка Рахимова будет принята

03 Апреля 2021, 22:20,

На пресс-конференции после крупного поражения от «Динамо» (0:4) Рашид Рахимов сообщил журналистам о намерении подать в отставку с должности главного тренера «Уфы». Рахимов считает, что перемены на тренерском мостике встряхнут команду на финише сезона.

По информации sport24, отставка Рахимова будет принята боссами уфимского клуба.

Рашид Рахимов работает с «Уфой» с октября прошлого года. На текущий момент «горожане» занимают предпоследнее место в таблице, то есть находятся в зоне прямого вылета.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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