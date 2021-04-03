На пресс-конференции после крупного поражения от «Динамо» (0:4) Рашид Рахимов сообщил журналистам о намерении подать в отставку с должности главного тренера «Уфы». Рахимов считает, что перемены на тренерском мостике встряхнут команду на финише сезона.

По информации sport24, отставка Рахимова будет принята боссами уфимского клуба.

Рашид Рахимов работает с «Уфой» с октября прошлого года. На текущий момент «горожане» занимают предпоследнее место в таблице, то есть находятся в зоне прямого вылета.