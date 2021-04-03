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Шварц: «Тем качеством игры, которое мы сегодня показали, я очень доволен»

03 Апреля 2021, 22:14,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (4:0).

- Я считаю, что мы сегодня очень серьезно и с большой концентрацией отнеслись к этому матчу. Что касается первого тайма, мы сыграли хорошо. У нас был достаточно большой процент владения мячом. Те мячи, которые мы забили, являлись результатом того качества игры, которое мы проявили. Помимо этого я хотел бы отметить очень высокую интенсивность игры. Команда  проявила характер, серьезно подошли к этой встрече. По поводу второго тайма, мы также контролировали ход игры. Два мяча также являются результатом контроля нашей встречи.

- Чуть ли не впервые в сезоне «Динамо» не позволило сопернику не создать ни одного голевого момента у ворот Антона Шунина.

- Да, мы сегодня сыграли очень хорошо. Я бы еще отметил тот факт, что мы при потере мяча максимально быстро вступали в контротбор. Это тоже сыграло определенную роль. Я выделю те красивые мячи, которые команда забила. Нам удалось поразить ворота и после стандартных моментов. Тем качеством игры, которое мы сегодня показали, я им очень доволен.

- Многие опасались, в каком состоянии вернутся динамовские сборники из национальных команд. Особенно вызывали опасение молодые футболисты «Динамо», которые были в молодежной сборной России и которые не смогли пробиться в плей-офф турнира, но сегодня все голы соорудили они, особенно первый, где Евгеньев перехватил, Тюкавин и Захарян доставили мяч до Лесового, и тот забил классный гол. Во всех мячах поучаствовали Захарян и Тюкавин, кроме последнего. Как прокомментируете их игру?

- Дело в том, что  у нас практически все игроки находятся в прекрасной физической форме. Это благодаря нашим тренерам по физической подготовке. Надо отдать им должное. Также я бы выразил благодарность нашему медицинскому департаменту, который также  хорошо делал свою работу. Ребята абсолютно  готовы. Те нагрузки, которые на них ложатся, они с ними справляются. В то же время я хочу сказать, что каждую неделю мы контролируем физическое состояние парней, сейчас в преддверии английской, короткой недели, когда у нас не так много времени на восстановление, хочу сказать, что парни находятся в хорошей физической форме.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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