​Мусаев покидает «Краснодар»

|
03 Апреля 2021, 22:12,
|
|
Мурад Мусаев покидает должность главного тренера «Краснодара», о чём сообщает «Спорт-Экспресс».
В субботу «Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» на своём поле с результатом 0:5. «Быки» на текущий момент располагаются только на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Мурад Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 года. При этом тренере «быки» смогли дебютировать в основном раунде Лиги чемпионов, что произошло в нынешнем сезоне.
Ранее в прессе фигурировали слухи о том, что «Краснодар» может принять Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист на прошлой неделе оставил тренерский мостик ЦСКА.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
Да неужели....Дошло...
Слили...и фиг с ним...
Ганчаренко...
ай даешь пинжака.. на худой конец - колхозника.. )))
Пора уже Галицкому самому взяться за тренерскую работу, сколько можно учиться)))
Все тренеры раньше или позже бывают уволены, это часть профессии. Но Мусаев особенный - его больше никогда не пригласят тренировать профессиональную команду.
Пригласят.Я не его поклонник.