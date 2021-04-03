​Мусаев покидает «Краснодар»

Мурад Мусаев покидает должность главного тренера «Краснодара», о чём сообщает «Спорт-Экспресс».

В субботу «Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» на своём поле с результатом 0:5. «Быки» на текущий момент располагаются только на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Мурад Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 года. При этом тренере «быки» смогли дебютировать в основном раунде Лиги чемпионов, что произошло в нынешнем сезоне.

Ранее в прессе фигурировали слухи о том, что «Краснодар» может принять Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист на прошлой неделе оставил тренерский мостик ЦСКА.