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​Мусаев покидает «Краснодар»

03 Апреля 2021, 22:12,

Мурад Мусаев покидает должность главного тренера «Краснодара», о чём сообщает «Спорт-Экспресс».

В субботу «Краснодар» крупно проиграл «Ахмату» на своём поле с результатом 0:5. «Быки» на текущий момент располагаются только на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Мурад Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 года. При этом тренере «быки» смогли дебютировать в основном раунде Лиги чемпионов, что произошло в нынешнем сезоне.

Ранее в прессе фигурировали слухи о том, что «Краснодар» может принять Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист на прошлой неделе оставил тренерский мостик ЦСКА.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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Комментарии (6)
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0
Кришна
03 Апреля 2021, 23:41
Ой да лан, неужели... Я думал они 8-0 ждут, чтоб его снять...
0
ATAMAN
03 Апреля 2021, 22:55

Да неужели....Дошло...
Слили...и фиг с ним...
Ганчаренко...

0
ингерман
03 Апреля 2021, 22:45

ай даешь пинжака.. на худой конец - колхозника.. )))

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0
CERG
03 Апреля 2021, 22:35

Пора уже Галицкому самому взяться за тренерскую работу, сколько можно учиться)))

0
Юбор
03 Апреля 2021, 22:22

Все тренеры раньше или позже бывают уволены, это часть профессии. Но Мусаев особенный - его больше никогда не пригласят тренировать профессиональную команду.

0
ATAMAN
03 Апреля 2021, 22:56

Пригласят.Я не его поклонник.

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