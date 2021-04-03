Рахимов подаёт в отставку

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (0:4).

- В предыдущем матче «Уфа» не позволила сопернику создать большое количество моментов, сыграла очень строго. Там считанное количество контратак было произведено на ворота «Уфы». Сегодня же «Динамо» свой первый мяч забило как раз после контратаки. Насколько это повлияло на сегодняшний матч?

- Об этом мы тоже говорили, что «Динамо» очень хорошее в переходной фазе и быстро убегает в контратаки. Давайте скажем так, чтобы долго не обсуждать - они во всех фазах игры и в организации превзошли нас.

Поэтому я считаю, что та ситуация, которая складывается, надо что-то в ней делать, встряхивать команду. В последнем матче дать им, может быть, какой-то другой импульс, может быть, что-то изменится. Поэтому для себя я принял такое решение, что сейчас поговорю с руководством и скажу им о том, что в таком случае нужно встряхнуть команду. А как встряхнуть команду? Значит, наверное, нужно сделать это с тренером.