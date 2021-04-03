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Рахимов раскритиковал игру Урунова

03 Апреля 2021, 21:46,

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас четвертый гол без забитых голов. Это кадровая проблема? Как ее решать?

- Мне очень сложно сказать, как ее решить, потому что мы очень много внимания уделяем завершению атак на тренировках. Для этого должно быть качество исполнения, определенный уровень в завершающей фазе. Но, к сожалению, нам его не хватает.

- От Урунова очень много ждали после его возвращения. Пока кажется, что он немного сам по себе.

- Есть у него такая проблема. Я думаю, что ему нужно об этом задуматься, потому что многие моменты он трактует по своему видению, хотя мы сегодня очень много ему говорили о том, что в этих зонах они играют в стенку, на третьего. Что очень важно контролировать эти моменты. Если ты  выигрываешь мяч, то ни в коем случае не возвращаться назад, а пытаться убыстрить игру за счет своей скорости, за счет техники, которая есть. У него, к сожалению, многое из этого не получилось.

- У вас тяжелейший календарь. Когда смотришь календарь, то не совсем понятно, где можно набрать очки.

- Думать нужно о следующем матче и, естественно, стараться набрать их в следующем матче. Другого варианта просто нет.

- У «Уфы» шансы есть спастись?

- Конечно, есть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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