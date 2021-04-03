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Тюкавин: «Было тяжело, нужно было быстро переключиться на клуб»

03 Апреля 2021, 21:36,

Лучший футболист матча «Динамо» - «Уфа» (4:0) Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С Захаряном обсудили, кто забил?

- Конечно, обсудили. Захарян бил по воротам, попал мне в грудь, с рикошета забили, но записали, вроде как на меня. Не имеет значения, кто забил. Главное, что мы сегодня выиграли крупно.

- Вся бригада из молодежки, пять человек, выходит в стартовом составе. Для многих это было удивительно. Как вообще это было в эти несколько дней с момента прилета с Евро и до момента выхода на поле?

- Конечно, было тяжело, нужно было быстро переключиться на клуб, было все пару дней на  восстановление, удачно сегодня сыграли и выиграли.

- Как решение принималось? Я так понимаю, что Шварц с вами со всеми поговорил, обсудил ситуацию с молодежной сборной, ваше состояние. Как это было?

- Да, мы как приехали, Сандро собрал нас всех, обсудили. Он спросил о нашем состоянии, мы поговорили, и он принял такое решение.

- Почему не получилось в молодежке показать тот футбол, который сегодня ваша команда  показала в матче с «Уфой»? Почему такое разное выступление получилось там и здесь?

- Не могу ничего сказать, почему так получилось. Идем дальше. Надеюсь, будут еще приглашения в сборную, будем продолжать играть и тренироваться.

- Сегодня довольно комфортно все было для вашей группы атаки? По большому счету, было видно, что «Динамо» играет с большим запасом.

- Да, конечно, нам надо было сегодня забить первый гол. Мы знали, что «Уфа» будет плотно играть в обороне. Нам удалось выбежать в атаку, мы забили гол. Вроде как игра стала быть на нашей стороне, пошли дальше голы, и мы выиграли.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Константин Тюкавин
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