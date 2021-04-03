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Забил даже Нойштедтер: «Динамо» разобрало «Уфу» на детали и вышло на четвёртое место

03 Апреля 2021, 20:54,

В вечернем субботнем слоте 24-го тура чемпионата России на «ВТБ Арене» играли «Динамо» и «Уфа».

Протокол игры  
Динамо Москва 4:0 Уфа
(1:0) Лесовой Даниил 10'    
(2:0) Тюкавин Константин 28'    
(3:0) Нойштедтер Роман 52'    
(4:0) Комличенко Николай 61'    
Шунин Антон Паршивлюк Сергей Евгеньев Роман   75' (Плиев Заурбек (   75') Нойштедтер Роман Ордец Иван   41' Варела Гильермо Захарян Арсен   63' (Каборе Шарль (   63') Шиманьски Себастиан Лесовой Даниил   57' (Игбун Сильвестр (   57') Грулёв Вячеслав   57' (Липовой Данил (   57') Тюкавин Константин   57' (Комличенко Николай (   57')
Запасные: Школик Игорь Скопинцев Дмитрий Москвичёв Владимир Лещук Игорь Слепов Сергей Нжи Клинтон Муа Моро Никола
Беленов Александр Морозов Григорий Плиев Константин   43' Аликин Павел   70' Йокич Боян Милетич Неманья Мрзляк Филип   85' Бизоза Партфаит   46' (Кротов Вячеслав (   46') Урунов Остон   67' (Голубев Артём (   67') Иванов Олег   66' (Сысуев Дмитрий (   66') Жамалетдинов Тимур   67' (Комнен Андрич (   67')
Запасные: Шафинский Юрий Никитин Алексей Камилов Владислав Бауэр Мориц
03 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

Сандро Шварц на рестарте сезона влил в московское «Динамо» свежей крови в лице молодых Захаряна и Тюкавина, в результате чего игра «бело-голубых» заиграла новыми красками. «Бело-голубые» пошли по дистанции не без осечек, но вполне прилично для претендента на еврокубковую зону. Что же касается «Уфы», то она не всё никак не может покинуть зону вылета и выглядит вторым главным кандидатом на вылет. Первым в этом плане, понятно, является «Тамбов».

Динамовцы заиграли спокойно с осознанием своей превосходящей силы, и хозяевам не потребовалось много времени, чтобы выйти вперёд. Произошло сие событие – первый гол «бело-голубых» – на десятой минуте. Тюкавин проникающим пасом вывел на чужие ворота Лесового, который с левого полуфланга низом поразил дальний угол (1:0).

«Уфа» – это такой аутсайдер, который обычно пробует что-то сделать в нападении, и здесь команда Рашида Рахимова тоже не стала закрываться именно на все пуговицы. Мрзляк нашёл ситуацию для удара где-то с линии штрафной, но не попал в створ. А динамовцы ответили результативно. Примерно с такой же дистанции плотный удар нанёс Захарян, а грудью подправил мяч в сетку Тюкавин (2:0).

В начале нового тайма «Уфа» опять не смогла долгое время удерживать свои ворота в неприкосновенности. Шиманьски навесил справа с углового на ближнюю штангу, Тюкавин пробил головой в дальнюю штангу, и отскочивший от неё мяч здорово дальше отскочил под перекладину от колена Нойштедтера (3:0). Эпичного промаха всё-таки не случилось.

После этого недолго оставалось ждать и четвёртого гола динамовцев. Захарян, успев войти в штрафную с правой стороны, упал от подножки Йокича, на что арбитр Сиденков сразу отреагировал назначением пенальти. И недавно появившийся на замену Комличенко на силу пальнул с точки в левую часть створа (4:0).

В оставшиеся полчаса однозначно шла доигровка. Шунин мог помочь гостям уйти от сухого поражения, выпустив мяч из рук, но Кротову было непросто по правилам среагировать на такой подарок. Нападающий «Уфы» кое-как пробил рукой, и вратарь «Динамо» поймал мяч со второй попытки. Забей в том случае Кротов, гол был бы отменён из-за гандбола.

Итак, «Динамо» одерживает вторую подряд победу, набирает 42 очка и перемещается пока на четвёртое место. Правда, в воскресенье, скорее всего, ЦСКА опустит «бело-голубых» на строчку ниже, обыграв «Тамбов». «Уфа» же терпит третье подряд поражение и упускает шанс приблизиться к тульскому «Арсеналу», которому в последний день недели предстоит встреча с «Уралом».

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Динамо Москва, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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