Забил даже Нойштедтер: «Динамо» разобрало «Уфу» на детали и вышло на четвёртое место

В вечернем субботнем слоте 24-го тура чемпионата России на «ВТБ Арене» играли «Динамо» и «Уфа».

Сандро Шварц на рестарте сезона влил в московское «Динамо» свежей крови в лице молодых Захаряна и Тюкавина, в результате чего игра «бело-голубых» заиграла новыми красками. «Бело-голубые» пошли по дистанции не без осечек, но вполне прилично для претендента на еврокубковую зону. Что же касается «Уфы», то она не всё никак не может покинуть зону вылета и выглядит вторым главным кандидатом на вылет. Первым в этом плане, понятно, является «Тамбов».

Динамовцы заиграли спокойно с осознанием своей превосходящей силы, и хозяевам не потребовалось много времени, чтобы выйти вперёд. Произошло сие событие – первый гол «бело-голубых» – на десятой минуте. Тюкавин проникающим пасом вывел на чужие ворота Лесового, который с левого полуфланга низом поразил дальний угол (1:0).

«Уфа» – это такой аутсайдер, который обычно пробует что-то сделать в нападении, и здесь команда Рашида Рахимова тоже не стала закрываться именно на все пуговицы. Мрзляк нашёл ситуацию для удара где-то с линии штрафной, но не попал в створ. А динамовцы ответили результативно. Примерно с такой же дистанции плотный удар нанёс Захарян, а грудью подправил мяч в сетку Тюкавин (2:0).

В начале нового тайма «Уфа» опять не смогла долгое время удерживать свои ворота в неприкосновенности. Шиманьски навесил справа с углового на ближнюю штангу, Тюкавин пробил головой в дальнюю штангу, и отскочивший от неё мяч здорово дальше отскочил под перекладину от колена Нойштедтера (3:0). Эпичного промаха всё-таки не случилось.

После этого недолго оставалось ждать и четвёртого гола динамовцев. Захарян, успев войти в штрафную с правой стороны, упал от подножки Йокича, на что арбитр Сиденков сразу отреагировал назначением пенальти. И недавно появившийся на замену Комличенко на силу пальнул с точки в левую часть створа (4:0).

В оставшиеся полчаса однозначно шла доигровка. Шунин мог помочь гостям уйти от сухого поражения, выпустив мяч из рук, но Кротову было непросто по правилам среагировать на такой подарок. Нападающий «Уфы» кое-как пробил рукой, и вратарь «Динамо» поймал мяч со второй попытки. Забей в том случае Кротов, гол был бы отменён из-за гандбола.

Итак, «Динамо» одерживает вторую подряд победу, набирает 42 очка и перемещается пока на четвёртое место. Правда, в воскресенье, скорее всего, ЦСКА опустит «бело-голубых» на строчку ниже, обыграв «Тамбов». «Уфа» же терпит третье подряд поражение и упускает шанс приблизиться к тульскому «Арсеналу», которому в последний день недели предстоит встреча с «Уралом».

Кирилл Иванцов