​Сафонов развеял слухи о проблемах с клубом

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03 Апреля 2021, 20:44,
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Матвей Сафонов развеял слухи о наличии проблем с руководством «Краснодара». Об этом голкипер сообщил журналистам после поражения команды с результатом 0:5 от «Ахмата» в субботнем поединке двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги.
«Я ещё во время сборов говорил, что у меня подписан новый контракт. Никаких проблем с руководством у меня нет, это всё слухи», - рассказал Сафонов представителям СМИ.
В двадцати двух матчах нынешнего сезона Матвей Сафонов пропустил тридцать пять голов. Лишь в четырёх случаях молодому голкиперу «Краснодара» удавалось сохранить свои владения на замке.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Матвей Сафонов