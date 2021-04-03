​Сафонов развеял слухи о проблемах с клубом

Матвей Сафонов развеял слухи о наличии проблем с руководством «Краснодара». Об этом голкипер сообщил журналистам после поражения команды с результатом 0:5 от «Ахмата» в субботнем поединке двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги.

«Я ещё во время сборов говорил, что у меня подписан новый контракт. Никаких проблем с руководством у меня нет, это всё слухи», - рассказал Сафонов представителям СМИ.

В двадцати двух матчах нынешнего сезона Матвей Сафонов пропустил тридцать пять голов. Лишь в четырёх случаях молодому голкиперу «Краснодара» удавалось сохранить свои владения на замке.