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​Сафонов развеял слухи о проблемах с клубом

03 Апреля 2021, 20:44,

Матвей Сафонов развеял слухи о наличии проблем с руководством «Краснодара». Об этом голкипер сообщил журналистам после поражения команды с результатом 0:5 от «Ахмата» в субботнем поединке двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги.

«Я ещё во время сборов говорил, что у меня подписан новый контракт. Никаких проблем с руководством у меня нет, это всё слухи», - рассказал Сафонов представителям СМИ.

В двадцати двух матчах нынешнего сезона Матвей Сафонов пропустил тридцать пять голов. Лишь в четырёх случаях молодому голкиперу «Краснодара» удавалось сохранить свои владения на замке.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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