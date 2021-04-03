​Агент Кварацхелии проведёт переговоры с итальянскими топ-клубами

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03 Апреля 2021, 17:13,
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Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего канала в Telegram поделился некоторой информацией по поводу талантливого хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По данным Арустамяна, на днях агент игрока Мамука Джугели в Италии проведёт переговоры с двумя топ-клубами – «Миланом» и «Ювентусом». Отмечается, что интерес к Хвиче также проявляет «Наполи».
Арустамян пишет о том, что с хорошей стороны в Италии Кварацхелию рекомендует экс-игрок «Милана» Каха Каладзе. Он обсуждал Хвичу не только с агентами, но и с одним из директоров «россонери» Паоло Мальдини.
Ранее появлялась информация о том, что интерес к Хвиче проявляет «Бавария».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия