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​Агент Кварацхелии проведёт переговоры с итальянскими топ-клубами

03 Апреля 2021, 17:13,

Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего канала в Telegram поделился некоторой информацией по поводу талантливого хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По данным Арустамяна, на днях агент игрока Мамука Джугели в Италии проведёт переговоры с двумя топ-клубами – «Миланом» и «Ювентусом». Отмечается, что интерес к Хвиче также проявляет «Наполи».

Арустамян пишет о том, что с хорошей стороны в Италии Кварацхелию рекомендует экс-игрок «Милана» Каха Каладзе. Он обсуждал Хвичу не только с агентами, но и с одним из директоров «россонери» Паоло Мальдини.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Хвиче проявляет «Бавария».

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия
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