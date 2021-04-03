​Агент Кварацхелии проведёт переговоры с итальянскими топ-клубами

Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего канала в Telegram поделился некоторой информацией по поводу талантливого хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По данным Арустамяна, на днях агент игрока Мамука Джугели в Италии проведёт переговоры с двумя топ-клубами – «Миланом» и «Ювентусом». Отмечается, что интерес к Хвиче также проявляет «Наполи».

Арустамян пишет о том, что с хорошей стороны в Италии Кварацхелию рекомендует экс-игрок «Милана» Каха Каладзе. Он обсуждал Хвичу не только с агентами, но и с одним из директоров «россонери» Паоло Мальдини.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Хвиче проявляет «Бавария».